Для ВСУ отремонтировали и модернизировали партию танков "Булат"

Обновление боевой техники прошло в рамках государственного заказа ГП "Завод имени В. А. Малышева", сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Генеральный директор завода Василий Крылас рассказал, что были устранены повреждения боевых машин, также специалисты провели их модернизацию, заменив комплектующие. После такой модернизации оккупантам не поздоровится, у них нет шансов против танков.

Восстановленные "Булаты" отлично прошли испытания в полигонных условиях: совершили пробег на 100 километров, во время которого эксперты проанализировали работу танков.

Кроме того, техника прошла проверку стрельбами, в ходе которых протестировали мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

"После прохождения модернизации танки стали более современными и мощными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения. Наши специалисты уже приступили к ремонту следующей партии "Булатов" для наших военных", – пояснил Крылас.

"Булат" – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. За четыре года на заводе имени Малышева отремонтировали после повреждений в зоне военных действий на Донбассе и передали украинской армии более 50 танков.

На них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.



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