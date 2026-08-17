Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також може включати товари для немовлят.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області надходить до волонтерських осередків і координаційних пунктів, де мешканці можуть отримати необхідні речі, консультації та психологічну підтримку, повідомляє Politeka.

Один із таких майданчиків працює в Одесі — координаційний центр «Луганського ХАБу». У будні переселенцям із Луганщини видають продуктові та інші необхідні набори. Фахівці також надають консультації щодо доступних програм через телефонну лінію.

Окремий напрям стосується родин із маленькими дітьми. В осередку «Гостинна хата» жителям Приморського району зі статусом ВПО передають підгузки.

Для отримання комплекту необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та свідоцтво про народження дитини.

Матеріальна підтримка доповнюється психологічними консультаціями. Переселенці можуть безоплатно поспілкуватися зі спеціалістом онлайн. Такі зустрічі допомагають впоратися зі стресом після вимушеного переїзду та легше адаптуватися до нових умов.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області також може включати товари для немовлят. За наявності необхідних документів сім’ям видають дитячі візочки та ліжечка.

Скористатися цією підтримкою можуть переселенці з чинною довідкою ВПО, оформленою протягом визначеного організаторами періоду. Додатково потрібно підтвердити право на отримання відповідних речей.

Роботу таких пунктів забезпечує співпраця з міжнародними благодійними організаціями. Завдяки цьому волонтерам вдається поповнювати запаси та розширювати перелік доступних сервісів.

Перед візитом радять зв’язатися з конкретним осередком. Варто уточнити графік роботи, наявність потрібних речей та перелік документів, адже обсяг поставок і правила видачі можуть змінюватися.

Джерело: Щастинська райдержадмінстрація, Гостинна хата

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