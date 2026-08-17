Новий графік руху транспорту в Києві буде чинним до завершення реконструкції інженерних мереж.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме до 24 серпня через реконструкцію інженерних мереж на вулиці Деревлянській, повідомляє Politeka.net.

Як зазначили у КП «Київпастранс», на період виконання робіт зміниться організація руху тролейбусів №23, №28 та №31. Тимчасові обмеження охоплять майже весь серпень.

Інформацію про це надає Київська міська рада.

Пасажирам рекомендують заздалегідь ознайомитися зі схемами маршрутів. Це дозволить точніше розрахувати час на дорогу та врахувати можливі затримки під час пересування містом.

Зокрема, тролейбус №23 курсуватиме від вулиці Мрії до Повітрофлотського шляхопроводу. На час реконструкції він працюватиме під тимчасовим номером 23-Д.

Маршрут №28 сполучатиме проспект Свободи з Повітрофлотським шляхопроводом. Для цього напрямку запровадили позначення 28-Д.

Зміни стосуватимуться також тролейбуса №31. Він прямуватиме від вулиці Милославської до Повітрофлотського шляхопроводу та курсуватиме під індексом 31-Д.

У комунальному підприємстві наголосили, що новий графік руху транспорту в Києві буде чинним до завершення реконструкції інженерних мереж на Деревлянській.

Після закінчення ремонтних робіт маршрути планують повернути до звичного режиму. Точний порядок подальшого курсування залежатиме від завершення запланованих робіт.

Мешканцям столиці радять враховувати тимчасові зміни під час планування щоденних поїздок. Попередня перевірка напрямків допоможе уникнути зайвих затримок, скоригувати звичний маршрут та правильно розрахувати час у дорозі на період реконструкції.

Крім того, в Києві також повідомляли про подорожчання проїзду. Воно торкнулося кільцевої електрички.

Водночас усі чинні пільги залишаються без змін. Студенти й надалі матимуть змогу оформлювати квитки зі знижкою через офіційний застосунок, а пенсіонери та ветерани збережуть право на безкоштовний проїзний документ.

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