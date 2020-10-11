Аферисты украли у отца погибшего на Донбассе героя денежную помощь от государства

В частности со счета исчезла сумма в размере - 300 тысяч гривен. Как сообщается в сюжете ТСН, родители воина считали эти деньги неприкосновенными, потому что получили их за сына, который ушел на фронт добровольцем и погиб.

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О потере денег пенсионер узнал случайно через несколько месяцев, когда пришел в банк менять карточку. Оказалось, что деньги на счет аферистов, которые не имеют ни чести, ни совести, перевели работники государственной исполнительной службы Каменского.

Отмечается также, что аферисты организовали схему, по которой с Дмитрия Кваши сняли сумму как с жителя города Каменское, который будто бы совершил там ДТП. На самом же деле мужчина ни разу в жизни там не был, да и машины у него нет.

В полиции, куда обратился мужчина, состава преступления не нашли и дело через год закрыли. В итоге расследованием аферы занялись побратимы погибшего сына. Именно они выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, подделка.

В деле, на которое ссылались в "документе", фамилии пенсионера вообще нет.

Адвокат Николаевской областной ассоциации участников боевых действий Евгений Федоров пояснил, что деньги, полученные родителями за смерть бойца, вообще не имели права снимать за долги. Адвокат обратился в суд.

В исполнительной службе Каменского оправдываются, что принудительное производство пришло к ним из районного суда и проверять его они не имеют полномочий.

"В заявлении был четко указан счет должника с мокрой печатью, живыми подписями. Никаких признаков подделки или нелегитимности у него не было", – сообщил начальник Заводского отдела ГИС в Каменском Александр Кузнецов.

По адресу, где в Каменском якобы живет Дмитрий Кваша, мужчину никто не знает. А по адресу истица Марии Пискун, на чей счет госисполнители перевели деньги, вообще уже 10 лет как пустырь.

Начато служебное расследование, в ходе которого должны выяснить, почему после жалобы пенсионера полиция за год не проверила хотя бы адреса. Тем временем адвокат через суд добился возобновления производства.

Между тем работники Каменской исполнительной службы тоже обратились в полицию – как жертвы. Они пытаются вернуть пенсионерам хотя бы часть денег и обратились в казначейство.

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