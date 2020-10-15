В Украине могут отменить призыв в армию

Как передает Politeka, об этом сказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в эфире телеканала "Украина".

Так, по словам Хомчака, при условии отлаженной системы подготовки резерва в Украине могут отменить призыв в ряды ВСУ. В частности, когда каждый гражданин будет обучен всем элементам тактической медицины и получит хотя бы минимальные навыки для обороны.

Хомчак подчеркнул, что подобные умения могут пригодиться каждому гражданину страны, независимо от того, военный это или нет.

"Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему нужны, и если завтра ему скажут "надо встать на защиту Родины", то он знает, что он может это", - отметил Хомчак.

Он отметил, что умение оказать медицинскую помощь является очень важным для любого человека.

"Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службой, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь и тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-либо", - сказал он.

Хомчак подчеркнул, что на сегодняшний день у ВСУ есть понимание, какой должна быть такая система. При этом генерал признал, что на создание этой системы будет нужно не "полгода-год", а также серьезное финансирование. Также нужна будет основательная подготовка кадров - начиная от обычных гражданских лиц и до глав общин и руководства государства.

Когда такая система будет внедрена, тогда, по словам Хомчака, можно будет говорить об отмене срочной службы, так как тогда в ней больше не будет необходимости, ведь все азы уже будут пройдены.

Также Хомчак напомнил, что некоторые реформы в вопросе призыва в Украине уже были внедрены. В частности, в этом году сократили количество призывников. По словам генерала, ряды ВСУ уже укоплектованы на 100%.

Как известно, призыв на службу в армию стартовал в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря. Сейчас в некоторых случаях призывники могут получить отсрочку. В частности, "отложить" службу в армии можно, если у призывника есть ребенок, которому меньше трех лет. Также отсрочка предусматривается для отцов двух и более детей, студентов дневной формы обучения, работающих мужчин, которые являются единственными кормильцами в семье и т.д.

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