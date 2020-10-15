Во Львове школьников не отправили на каникулы

Во Львове "плевать хотели" на рекомендации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля относительно каникул в школах

Как передает Politeka, об этом написал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на своем Telegram-канале.

Так, по его словам, во Львове детей на каникулы не отправляли.

"Львовяне пишут и просят передать премьеру, что департаменты образования области плевать хотели на его рекомендации, и не отправили школы на каникулы. И в других областях не отправили одни, отправили другие, калейдоскоп", - написал нардеп.

Бужанский подчеркнул, что для выполнения указаний правительства нужен приказ.

"Просят передать, что даже не подозревали, что может быть такой дурацкий премьер, чьи "рекомендации" так равнодушно игнорирят. Приказ, нужен, уважаемый премьер-министр, понимаете? Как рекомендатель вы еще больший ноль, чем во всем остальном", - заявил нардеп.

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