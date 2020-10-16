Жители Керчи в оккупированном Крыму пожаловались на жизнь



Как передает Politeka.net, видеообращение местных предпринимателей к главе Кремля Владимиру Путину появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



Предприниматели пожаловались на тяжелые условия жизни на полуострове после начала российской оккупации.

Работники местного рынка возмутились решением российских властей обязать пользоваться абсолютно всех продавцов местного рынка кассовыми аппаратами, поскольку их обслуживание стали неподъемными расходами.

"Мы согласны платить, если бы мы чувствовали, что это действительно хоть как-то улучшить состояние нашей родины. Не улучшит!", - возмутилась женщина на видео.

Она подчеркнула, что пенсии и зарплаты в Керчи очень маленькие. При этом людям не помог "чудо-мост", на который так надеялись местные жители. Все туристы едут мимо Керчи и не заезжают тратить свои деньги в город.

"Раз нас не слышат местные власти, услышьте нас хоть вы, чтобы люди поверили, что мы не просто вышвырнутое из жизни население, которое никого не интересует", - эмоционально заявила женщина.

Также мы сообщали, что российский гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что сейчас в Крыму нет возможности создать технологии опреснения воды до питьевого состояния, поскольку в промышленных масштабах это просто обрушит энергосистему полуострова.

Напомним, оккупанты России довели Донбасс до экокатастрофы, фото.

Как сообщала Politeka, в озере Днепра промышленные отходы уничтожили все живое.

Также Politeka писала, что рекордная засуха оставила Крым без крупнейшей реки, пугающие кадры