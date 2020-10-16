Жители "ДНР", которые в 2014 году мечтали об отсоединении от Украины, теперь жалуются, что оккупационная власть их обманула
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Донбасс реалии".
Так, участники "референдума" и сепаратистских митингов из Ясиноватой теперь говорят, что "власти" самопровозглашенной республики их обманули, а надежды на "счастливую жизнь" с Россией не сбылись.
В Ясиноватой можно увидеть пустые вокзал и привокзальную площадь, железнодорожные рельсы, ржавеющие от многолетнего простоя, а также тотальную безработицу, рост цен и полное отсутствие перспектив.
В оккупированной Ясиноватой, где раньше практически круглосуточно бурлила жизнь, теперь практически никаких железнодорожных перевозок нет - ни грузовых, ни пассажирских.
До недавнего времени отсюда ходил поезд на Луганск, но в связи с карантином его отменили еще весной и, несмотря на обещания местных "властей", так и не восстановили.
Жители города рассказали украинским журналистам о безработице на территории оккупированного населенного пункта, а также о том, что по какой-то непонятной простым людям причине в Ясиноватой многие продукты и товары стоят нанмого дороже, чем на других территориях "ДНР".
Кроме того, в городе в нерабочем состоянии находятся два предприятия, которые были когда-то приоритетными работодателями, железнодорожная станция и машиностроительный завод.
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