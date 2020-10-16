Так, участники "референдума" и сепаратистских митингов из Ясиноватой теперь говорят, что "власти" самопровозглашенной республики их обманули, а надежды на "счастливую жизнь" с Россией не сбылись.

В Ясиноватой можно увидеть пустые вокзал и привокзальную площадь, железнодорожные рельсы, ржавеющие от многолетнего простоя, а также тотальную безработицу, рост цен и полное отсутствие перспектив.

В оккупированной Ясиноватой, где раньше практически круглосуточно бурлила жизнь, теперь практически никаких железнодорожных перевозок нет - ни грузовых, ни пассажирских.

До недавнего времени отсюда ходил поезд на Луганск, но в связи с карантином его отменили еще весной и, несмотря на обещания местных "властей", так и не восстановили.

Жители города рассказали украинским журналистам о безработице на территории оккупированного населенного пункта, а также о том, что по какой-то непонятной простым людям причине в Ясиноватой многие продукты и товары стоят нанмого дороже, чем на других территориях "ДНР".

Кроме того, в городе в нерабочем состоянии находятся два предприятия, которые были когда-то приоритетными работодателями, железнодорожная станция и машиностроительный завод.