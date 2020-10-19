В Карпатах в понедельник, 19 октября, выпал снег, который покрыл все "белым покрывалом"

В частности, на горнолыжном курорт Драгобрат внезапно ворвалась зима, намело около 5-7 сантиметров, на горе Пип Иван ограничена видимость.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook и свидетельствуют камеры snig.info. Кроме того, пользователь сети Василий Молдавчук опубликовал в Facebook яркие фото заснеженных Карпат

На опубликованных снимках видно, что на Драгобрате метель, земля покрыта снегом - это настоящее чудо в октябре. Кроме того, по состоянию на 9:50 18 октября на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 м.

"Ветер юго-западный 3-5 м/с. Температура воздуха -2", - сказано в сообщении.

Однако подъемники еще не запускают, а открывать лыжный сезон преждевременно не планируют.

К слову, это уже не первый снег на Драгобрате в этом году. Впервые там заснежило 14 октября. Тогда там выпало около 20 см снега. Температура воздуха там была при этом 8,3 градуса

Синоптики предупреждают украинцев, что на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается снеголавинная опасность – 2 уровень.

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