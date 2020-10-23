После проведенных обысков в офисах партии "Единство Александра Омельченко" в связи с организацией этой партией скупки избирателей в 8 районах Киева, представители правоохранительных органов решили пойти дальше

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, принято решение отслеживать «мотивированных» избирателей непосредственно возле избирательных участков для привлечения их к уголовному делу по факту продажи после непосредственного голосования, информирует "Голос". 

В частности, речь идет об одном из основных кандидатов партии "Единство Александра Омельченко" Вагане Товмасяне (10-й округ Киева, Святошинский район), так как его списки лиц, которых подкупили и планировали подкупить наиболее многочисленные и насчитывают более 10 тыс человек. 

Ранее, телеканал «112 Украина», ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что полиция изъяла списки подкупленных "Единством Александра Омельченко" избирателей.

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