Украинские летчики летают на технике 1968–1991 года выпуска, но скоро у них может появиться новая
Командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов заявил в интервью для РБК-Украины, что к 2035 году Воздушные силы ВСУ планируют закупить американскую авиационную технику.
Он также пояснил, что создать собственный боевой самолет Украине вряд ли удастся.
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Кароль в платье за 50 тысяч посветила бюстом в неприличном декольте: "И это на съемках Квартал 95"
Звезда "Дизель шоу" Булитко поразила вульгарным видео со своей "мамой": "Боже... Что стало с людьми? "
Ана Чери с декольте до пупка восхитила упругими "пряниками": "Прекрасная плутовка"
По его словам, для разработки собственного истребителя Украина не имеет соответствующей научной базы, опыта и мощностей производства. К тому же это требует больших финансовых инвестиций – около $10 млрд.
Поэтому ВСУ планируют закупить истребители у стран-партнеров, в частности, в США.
"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, такую как американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", – сказал генерал-полковник.
Дроздов отметил, что Польша, которая уже долгое время является членом НАТО, смогла начать переговоры о получении американских истребителей только сейчас.
"Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение в одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", – подчеркнул командующий ВВС.
Напомним, оккупанты РФ стянули технику под Иловайск, тревожные данные.
Как сообщала Politeka, артиллерист ВСУ объяснил, почему Донбасс было бы проще вернуть в 2014 году.
Также Politeka писала, что ожесточенные бои развернулись на Донбассе, боевики ударили по защитникам Украины.