Украинские летчики летают на технике 1968–1991 года выпуска, но скоро у них может появиться новая

Командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей Дроздов заявил в интервью для РБК-Украины, что к 2035 году Воздушные силы ВСУ планируют закупить американскую авиационную технику.

Он также пояснил, что создать собственный боевой самолет Украине вряд ли удастся.

По его словам, для разработки собственного истребителя Украина не имеет соответствующей научной базы, опыта и мощностей производства. К тому же это требует больших финансовых инвестиций – около $10 млрд.

Поэтому ВСУ планируют закупить истребители у стран-партнеров, в частности, в США.

"Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, Воздушные Силы хотели бы иметь и современную технику, такую как американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах", – сказал генерал-полковник.

Дроздов отметил, что Польша, которая уже долгое время является членом НАТО, смогла начать переговоры о получении американских истребителей только сейчас.

"Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение в одной из бригад тактической авиации Воздушных сил", – подчеркнул командующий ВВС.

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