Имущество судьев КСУ впечателяет своей роскошью и дороговизной

В частности, у судьи Конституционного суда Украины (КСУ) Сергея Головатого, предположительно, имеется шикарный особняк под городом Фастовом, который расположен в Киевской области.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист и соучредитель проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала. Кроме того, он показал снимки особняка.

Он обнародовал кадры трехэтажного особняка в викторианском стиле, который, с его слов, является собственностью главы КСУ. Он находится в селе Оленивка под Фастовом и напоминает поместье английского лорда или посла Великобритании.

"Ловите "горячий пирожок" из-под Фастова… Это не поместье английского лорда и не резиденция посла Великобритании, а скромное гнездышко судьи Головатого", - написал журналист.

Он отметил, что "пришлось потрудиться", чтобы обнаружить эту "иглу Кощея". В декларации Головатого, со слов Бочкалы, по поводу этой собственности весьма "размытое" указание. Речь там идет только о земельном участке в 52 сотки по "смешной" стоимости в 6,5 тысячи гривен.

"Вот реально спалились, старики. Сидели бы себе тихо и никто бы их не трогал... Накликали на себя беду", - констатировал Бочкала.

Пользователи сети разделились на два табора, одни защищали судью, другие беспощадно критиковали.

"Да этот черт в мантии из них самый мутный... при всех властях... тянет мазу...", "Весь КСУ-легальные мультимиллионеры, что не так?", "Апофеоз лицемерия", " Головатый НЕ поддержал решение КСУ по отмене деклараций", "Все замараны кто больше, кто меньше", "Не суд, а клуб миллионеров ", "Так Головатый давно не бедный человек, который неплохо зарабатывал еще в 90-е".

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" рассказал, как связана отмена безвизового режима со скандалом с КСУ.

Как сообщала Politeka, ведущий Дмитрий Снегирев рассказал, кому выгодно принятие скандального решения в КСУ.

Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.