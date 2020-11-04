Освобожденный боец батальона Национальной гвардии Виталий Маркив прибыл в Украину
Как передает Politeka.net, самолет с ним сел в аэропорту "Жуляны" 4 ноября.
Там его встретила жена, родные, близкие и почетный караул.
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В ходе пресс-конференции в ходе которой, ответит на вопросы журналистов.
"Я готовился к худшему сценарию, но надеялся на лучший", - заявил освобожденный украинец
Маркив также уверен, что будет продолжать службу в Нацгвардии и поделился планами на будущее.
"Прежде всего я хочу провести время с женой. Сегодня я ее впервые обнял за три года четыре месяца и два дня", - рассказал Виталий.
Напомним в прошлом году итальянский суд приговорил бывшего заместителя командира взвода добровольческого батальона Национальной гвардии Украины Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы, однако украинская сторона не прекращала бороться за пересмотр решения.
3 ноября решением апелляционного суда Милана Виталий Маркив был освобожден от всех обвинений.
Напомним, раскрыта правда о вмешательстве Порошенко в дело нацгвардейца Маркива: «спланированное уничтожение».
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