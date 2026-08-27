Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 28 серпня по 3 вересня обіцяють синоптики: температура тримається в межах +25...+26°, а перепад складе лише 1° — регіон переживає спокійний перехід від серпня до вересня.

Синоптики вже попереджали про непогоду напередодні в Одеській області, але новий тижневий прогноз обіцяє стабільніші умови: температура вдень протримається в межах +25...+26°, а опади очікуються лише один день.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, упродовж тижня з 28 серпня по 3 вересня денна температура в Одеській області коливатиметься від +25° до +26°, а нічна — від +18° до +22°.

У п’ятницю, 28 серпня, повітря вдень прогріється до +25°, вночі термометри покажуть +18°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 29 серпня, стовпчики термометрів вдень підіймуться до +26° — це найтепліший день тижня. Вночі повітря охолодиться до +19°, хмарність залишиться малою, без опадів.

У неділю, 30 серпня, вдень утримається +26°, вночі — +21°. Хмарність очікується мінлива, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, температура вдень залишиться на позначці +26°, вночі опуститься до +21°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У вівторок, 1 вересня, вдень також очікується +26°, вночі — +21°. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У середу, 2 вересня, повітря вдень прогріється до +26°, вночі — до +21°. Малохмарна погода утримається без опадів.

У четвер, 3 вересня, тиждень завершиться температурою +25° вдень і +22° вночі — найтеплішою ніччю за весь період. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

Отже, найтеплішим днем тижня стане субота, 29 серпня, з температурою +26°, а найпрохолоднішими — п’ятниця, 28 серпня, та четвер, 3 вересня, з денними +25°. Перепад температур за весь період становить лише 1°, тож регіон переживає рідкісний спокійний тиждень без різких змін. Опади прогнозують лише в п’ятницю, 28 серпня.

У п’ятницю, коли можливі опади, одеситам варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом на мокрій дорозі. У решту днів, коли температура тримається на позначці +25...+26°, синоптики радять пити достатньо води, планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про захист від сонця в середині дня.

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