Австралийские ученые пришли к новому выводу об иммунитете у людей, которые переболели коронавирусом

Во время исследования было протестировано 25 пациентов с COVID-19 и взяты образцы крови после заражения с четвертого по 242 день, пишет 9News.

Отмечается, что результаты этого исследования – это убедительное доказательство того, что вакцина от COVID-19 будет работать длительное время. Кроме того, были названы новые сроки действия иммунитета.

Сотрудники отдела иммунологии и патологии университета и представители Альянса исследований Альфреда обнаружили В-клетку памяти, которая "запоминает" вирус и запускает выработку защитных антител при повторном его обнаружении.

По информации ученых иммунитет к коронавирусу может сохраняться до 8 месяцев после заражения, и это дает надежду на долгосрочную защиту человечества с помощью вакцинации.

Хотя количество антител в организме участников исследования начало снижаться через 20 дней после заражения, но вирус-специфические В-клетки памяти присутствовали в течение еще 8 месяцев после заражения, этот срок действия больше, чем предполагалось. Раньше преполагалось, что он держится лишь 2 месяца.



"Эти результаты однозначно показывают, что пациенты, инфицированные вирусом COVID-19, действительно сохраняют иммунитет против него", – рассказал руководитель исследования из австралийского Университета Монаша.

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