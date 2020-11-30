На прошлой неделе президент Владимир Зеленский выдвинул проект закона о снижении налогов для ФОПов.

Чем обусловлена эта инициатива и к чему она может привести, решил разобраться политический обозреватель Руслан Бортник.

Он напомнил, что с прошлого карантина уже прошло более девяти месяцев. Не поздно ли спасать украинский бизнес?

Желание президента помочь своему народу – органично и понятно. Однако эксперт подвергает сомнениям искренность намерения главы государства, ссылаясь на отсутствие выплат на протяжении всего кризисного периода.

«Мне кажется, что во всем этом есть одно большое «но». Все президентские инициативы – лишь часть пиар-кампании украинской власти», - подозревает Бортник.

Какого-либо правового акта на этот счёт нет до сих пор. Президентская инициатива – это лишь законопроект, который неизвестно, когда будет принят и будет ли принят вообще.

По оценке аналитика, льготы для бизнеса обойдутся государству в 13-15 миллиардов гривен. Но где взять эти деньги? По крайней мере, в бюджете нынешнего года их нет. Поэтому помощи предприниматели могут дождаться в лучшем случае в следующем году.

«Я общаюсь с бизнесом, и среди всех предпринимателей, у кого я спрашивал, получали ли они те выделенные льготы на рабочие места и ЕСВ весной-летом 2020 года, я не нашел ни одного, кто бы получил помощь от государства», - рассказывает Руслан Бортник.

Он также связался с руководителем Ассоциации малого и среднего бизнеса Русланом Соболем. Тот сообщил, что не знает ни одного человека, кто получил хотя бы 8 тысяч гривен выплат. Еще весной его коллеги подавали заявки на программу помощи, но безрезультатно.

«Идея правильная, но немного запоздалая, да и реализовывается в очень сложной форме. Высок риск того, что она так и останется пиаром президента», - говорит аналитик.

Руслан Бортник призывает вернуть часть налогов бизнесу хотя бы за период карантина, который для многих стал убыточным. Необходимо бороться за рабочие места. Мировой опыт показывает, что намного дешевле сохранить то, что имеем, чем впоследствии всё восстанавливать.

Перспективы открываются не самые радужные. Остаётся ждать дальнейших действий правительства.

Ранее Руслан Бортник высказал скептический взгляд на перспективу вакцинации украинцев.

Также он указал на предстоящие потери нашей экономики из-за нового локдауна.