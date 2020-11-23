Обіцянка COVAX постачати вакцину Україні – це всього лише обіцянка, оскільки у ВООЗ жодну з вакцин ще не визнали ефективною

Таку думку висловив український політтехнолог Руслан Бортник на своєму каналі в YouTube.

Нещодавно стало відомо, що компанія COVAX буде поставляти Україні вакцину від коронавірусу. Політтехнолог Руслан Бортник розповів, що він думає про це, а також про те, що разом зі збільшенням кількості заражених заповнюваність лікарень зменшилася.

"Цей тиждень був приречений новими антирекордами. Перед новим карантином вихідного дня зафіксували максимальну цифру. Дуже схоже на політичну гру. Незважаючи на цифри виявлених хворих, ми бачимо зниження наповнюваності лікарень", - прокоментував політтехнолог.

Він уточнив, що виходячи з офіційної інформації від МОЗ, на початку тижня лікарні в Україні були заповнені на 52%, а вже до кінця тижня заповнюваність становила вже 51%. На його думку, причиною є збільшення кількості ліжко-місць у лікарнях.

Щодо поставки вакцини від коронавірусу, яку обіцяла здійснити для України фірма COVAX, політолог порадив українцям подумати. За його словами, кілька країн відмовилися співпрацювати з цією фірмою, тому громадянам варто задуматися.

"Те, що нам обіцяє COVAX щось десь поставити, це обіцянки, тому що сам COVAX обіцяє ці вакцини поставляти тільки в другій половині 2021 року, та й вакцин ще немає. ВООЗ не визнала жодну вакцину достовірною ... Тому сама заява Ляшка - це спроба закинути моркву перед осликом", - підкреслив політолог.

Руслан Бортник порадив головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку розповісти, навіщо Україна закупила 24 тисячі доз ремдесівіру на 19 мільйонів гривень, при тому, що у ВООЗ визнали цей препарат неефективним для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, що політолог Руслан Бортник висловив свою думку щодо бюджету на наступний рік.

Як повідомляла Politeka, Руслан Бортник впевнений, що введення карантину вихідного дня ніяк не допоможе боротися з коронавірусом.

Також Politeka писала, що політтехнолог Руслан Бортник заявив, що гроші з ковідфонду пішли на інші цілі.