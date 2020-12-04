Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, когда ждать локдауна
Такое заявление он сделал 4 декабря в Верховной Раде.
По словам главы правительства, вводить жесткий карантин до конца декабря нет смысла.
"Что касается ситуации в декабре, январе: министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдержит в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень трудно работать медикам. Но мы можем допустить, что в течение декабря в усилении карантинных мер необходимости не будет. Далее мы будем говорить о январе месяце", - заявил премьер.
При этом Шмыгаль обещал, что транспорт (и городской, и железнодорожный, и авиационный) будет работать даже при введении тотального локдауна.
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«Транспорт будет работать: и авиакомпании, железная дорога, городской транспорт — закрывать не планируют даже при более жестких ограничениях карантина», — сказал он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
По словам Шмыгаля, научные исследования показывают, что транспорт не является источником активного распространения вируса.
Отмечается, что МОЗ предлагает ввести жесткие ограничения на 3 недели с первых чисел января.
В последнее время распространялись слухи о возможном введении жесткого карантина с 23 декабря по 15 января.
Отметим, в Украине за прошедшие сутки, 3 декабря, подтвердили 15 131 новый случай заражения китайским вирусом. Это впервые с прошлой субботы, когда число заразившихся превысило 15 тысяч.
Всего с начала пандемии в стране заразились уже 787 891 человек, умерли 13 195 (+235), выздоровели - 397 809 (+13 383). Активными больными остаются 390 082 пациента.
Напомним, украинцам рассказали, когда китайский вирус оставит их в покое.
Как сообщала Politeka, в Кабмине сделали важное уточнение о работе транспорта во время тотального локдауна.
Также Politeka писала, что полный локдаун в Украине с 23 декабря, важное заявление Степанова