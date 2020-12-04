После окончания карантина выходного дня в Кабмине ввели новые ограничения

Как передает Politeka.net, пока Кабмин не примет окончательное решение по локдауну на период новогодних праздников, будут действовать правила "оранжевой" зоны санитарно-эпидемической опасности. Пресс-служба Министерства культуры сообщила подробности на официальной странице в "Фейсбук".

"Теперь и в выходные, и в будни на всей территории страны будут действовать карантин оранжевой зоны", - предупреждается в посте.

Ведомство решило ограничить количество посетителей, которые могут одновременно находиться на праздничных мероприятиях и религиозных службах, до 20 человек. Такие меры приняли из-за высокого уровня заболеваемости китайским вирусом.

Кинотеатры и театры разрешили оставить открытыми при условии, что в зале будут заняты лишь 50% мест. В музеи посетителей тоже будут пускать, но из расчета - один человек на 20 квадратных метров.

Пока неизвестно, продержатся ли такие ограничения до Нового года и других зимних праздников или их ужесточат. Так или иначе, а Кабмин обязан предупредить украинцев о любых изменениях карантинных мер за семь дней до их вступления в силу.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по прогнозам медицинская система выдержит нагрузку в декабре, поэтому до конца месяца тотального локдауна ждать не стоит. Глава Кабмина предположил, что карантин придется ужесточить с началом января, и подчеркнул: городской, авиационный и железнодорожный транспорт продолжит работать даже в таких условиях, ведь исследования показали, что он не является серьезным источником распространения инфекции.

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