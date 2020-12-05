Знаменитый российский телеведущий Николай Дроздов решил отказаться от прививки вакциной Спутник V против китайского вируса

Свое решение он объяснил в комментарии изданию «Собеседник».

Оказалось, что у 83-летней звезды программы "В мире животных" заподозрили опасный вирус. У Дроздова поднялась температура, появились слабость, насморк и кашель. Врачи после предварительного осмотра настаивали на госпитализации, но Николай Николаевич ехать в больницу категорически отказался.

Результаты теста показали негативный результат.

Сам телеведущий считает, что мог просто где-то простудиться, однако не исключает того, что в любой момент может подхватить китайский вирус. Поэтому он принимает противовирусные препараты и радуется, что его не увезли в «Коммунарку» (Городская клиническая больница № 40 в поселке Коммунарка, где лечат больных с COVID-19, – прим. ред), которая находится недалеко от дома телеведущего. Увидев, что там творится, звезда экрана решил не рисковать лишний раз.

Сейчас он минимизировал все контакты, поскольку понимает, что находится в зоне риска. Если же надо куда-то выйти, Дроздов обязательно берет маску.

Что касается вакцинации, то делать прививку от ковида Дроздов не готов пока, подчеркнув, что недавно вакцинировался от гриппа.

«Подожду, пока четко не скажут, что вакцина действует. Честно говоря, не хотел бы быть добровольцем и проверять на себе ее результативность. Когда у тебя хороший иммунитет – одно дело. На молодежи можно и поэкспериментировать: многие из них коронавирус бессимптомно переносят. Но для моего возраста, когда тебе сильно за 65 лет, эксперименты ни к чему. Я не хочу на себе проверять ничего», – заявил телеведущий.

Николай Дроздов – советский и российский ученый-зоолог, телеведущий, доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель. С 1975 года является ведущим телепередачи "В мире животных", на которой выросли целые поколения.

Напомним, в России обескуражены "успехом" отечественной вакцины.

Как сообщала Politeka, Минздрав предупредил украинцев о массовой вакцинации, кто получит бесплатные прививки.

Также Politeka писала, что путинскую вакцину официально занесли в черный список, человечеством не стали рисковать.