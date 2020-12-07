Последние две недели мы постоянно слушаем заявления правительства о карантине. Но что, когда и где будет – пока не ясно. Обо всех тонкостях дела рассказал политолог Руслан Бортник в новом ролике на своем YouTube-канале.

Он отметил, что на протяжении лишь одного дня министр здравоохранения может поменять свою точку зрения: сперва объявить об отмене карантина выходного дня, поскольку он неэффективен, а уже тем же вечером заявить, что отменяем этот карантин потому, что он доказал свою эффективность.

«Это демонстрирует: ситуация с пандемией остается неуправляемой. Что власть, как слепой котенок, тычется во все стороны в поисках выхода из кризиса. До сих пор внутри государственного аппарата существует конкуренция за пиар на COVID-19», - рассказывает эксперт.

При этом нужно иметь в виду, что политики делают себе имя на борьбе с пандемией, а некоторые даже были избраны благодаря обещаниям снизить заражаемость

Заявления о введении карантина в январе 2021 года могут свидетельствовать о политико-экономическом компромиссе. Ведь декабрь – пиковый месяц продаж во всех сферах. Власть, понимая, что люди и так не согласны с жесткими карантинными мерами, решили перенести локдаун на время послепраздничного затишья.

О локдауне предупреждают за месяц до его предполагаемого ввода, и, как говорит ведущий, это явный показатель ухудшения ситуации с пандемией.

«Три недели карантинных ограничений образца марта 2020 года стоят 1 процента ВВП страны, то есть нескольких миллиардов долларов. Офис президента, осознавая, что придется всю ответственность взять на себя, выбрал пойти на такой компромисс», - считает Бортник.

Дальнейшие решения будут зависеть от хода эпидемии. Если в 15-20 числах декабря заболевших станет 20-30 тысяч в день, то локдаун начнется значительно раньше, чем планировалось.

Кроме того, в него всегда легко войти, но очень сложно выйти. Для приостановления или хотя бы ослабления карантинных ограничений нужна позитивная статистика по заболеваниям. Как напоминает ведущий, в марте карантин планировался на две недели, а вышли из него украинцы только через два месяца.

«Даже если власть дотянет до января, до природной передышки с концентрацией населения и уменьшением социальных контактов, то все равно не факт, что в январе локдаун и закончится. Мы можем зайти в него в январе и выйти в апреле, как это было в прошлом году», - подытожил политический обозреватель Руслан Бортник.

Ранее этот политолог предупреждал о риске дефолта.

Также он прокомментировал идею президента Владимира Зеленского о помощи малому бизнесу.