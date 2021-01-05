Страшно представить, что они дальше придумают...

Под Севастополем из известнякового карьера, который в свое время превратился в водохранилище, исчезла вода

Воду из озера в бывшем Инкерманском карьере оккупационные власти начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. Его истощили и воды почти не осталось.



Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, публикуя снимки очередной катастрофы, которуя вызвали оккупанты полуострова.

"Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды", – говорится в публикации.

В начале декабря в Севастополе сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.

Как сообщает СМИ, жители Инкермана выступали против решения российских властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере, но никто к ним не прислушался. Теперь люди остались без привычного Инкерманского карьера.

Инкерманский известково-ракушечный карьер сталинской железной дороги начали разрабатывать в мае 1944 года для добычи строительных материалов для восстановления народно-хозяйственных объектов Крыма, в первую очередь Севастополя.

Напомним, бедствие настигло важное водохранилище в Крыму, воды не осталось.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.