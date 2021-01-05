Страшно уявити, що вони далі придумають...

Під Севастополем з вапнякового кар'єру, який свого часу перетворився на водосховище, зникла вода

Воду з озера в колишньому Інкерманському кар'єрі окупаційна влада почала забирати в кінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну. Його майже повністю виснажили і води практично не залишилося.



Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалія, публікуючи знімки чергової катастрофи, яку викликали окупанти півострова.

"Шматок змонтованих водоводних споруд на врізці в основний водовід залишили недоторканим. Місцеві жителі в свята приходили оглядати те, що стало з Інкерманським озером після відбору води", – йдеться в публікації.

На початку грудня в Севастополі повідомили, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

Як повідомляють ЗМІ, жителі Інкермана виступали проти рішення російської влади Севастополя забрати воду з озера в колишньому кар'єрі, але ніхто до них не прислухався. Тепер люди залишилися без звичного Інкерманського кар'єра.

Інкерманський вапняно-черепашковий кар'єр сталінської залізниці почали розробляти в травні 1944 року для видобутку будівельних матеріалів для відновлення народно-господарських об'єктів Криму, в першу чергу Севастополя.

Нагадаємо, лихо наздогнало важливе водосховище в Криму, води не залишилося.

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