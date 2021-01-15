Госэкоинспекция по итогам 2020 года получила более 2 тысяч обращений от украинцев о зафиксированных нарушениях природоохранного законодательства.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает "Знай".
"Более 2000 (2284) обращений от граждан относительно преступлений против окружающей среды получила Госэкоинспекция в течение 2020 года. Количество жалоб по сравнению с 2019 годом выросло на 16% (1888 обращений). Больше всего в Госэкоинспекцию обращались жители Киева и Киевской области», - детализировал председатель ГЭИ Андрей Малеванный.
Чиновник подчеркнул, что обращения по фактам экологических нарушений, которые ГЭИ получает от граждан – это одно из оснований для проведения внеплановой проверки.
«После получения жалобы Госэкоинспекция инициирует мероприятие контроля за соблюдением природоохранного законодательства, во время которого инспекторы проверяют факты, указанные в письме, привлекают преступников к ответственности и главное - предоставляют предписания по устранению нарушений. Поэтому фактически, с помощью такого механизма, как обращение, каждый гражданин может способствовать выявлению фактов несоблюдения законодательства», - отметил Андрей Малеваный.
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Если гражданин стал свидетелем экологического нарушения, как то вырубка леса, несанкционированная свалка или загрязнение воздуха с предприятия, он должен подать обращение в Госэкоинспекции.
"В письменной жалобе нужно указать следующие данные заявителя:
фамилия, имя и отчество;
место проживания;
контактные данные;
суть нарушения;
дату и подпись;
фото и видео выявленных нарушений (при наличии)», - пояснил Андрей Малеванный.
Отправить письмо можно либо обычной почтой на адрес территориального подразделения области, либо же скорее – электронной (для этого обращения необходимо отсканировать).
«Работники ГЕИ рассмотрят вашу жалобу, проведут проверку указанных фактов, а информацию относительно осуществленных мероприятий предоставят максимум за 30 дней после дня поступления письма. Срочно сообщить о нарушении, а также узнать, на каком этапе рассмотрения находится ваше обращение, можно по телефону горячей линии +38 (044) 521-20-38», - добавил Андрей Малеваный.