Создатель и креативный директор сети премиальных коворкингов Creative States Илья Кенигштейн после возвращения из Мексики поведал в эфире «Романенко Беседы» легенду о Черном Иисусе.

«В центре Мехико-Сити стоит храм, внутри которого черный Иисус Христос. Существует легенда, что верующий и неверующий человек спорили об Иисусе Христе. Верующий утверждал, что Христос был светлым человеком, а неверующий говорил, что это все неправда. У мексиканцев традиция, приходя в храм целовать ноги Иисусу Христу. И в какой-то момент этот неверующий решил отомстить и смазал распятье крысиным ядом. И когда утром пришли люди, они увидели, что распятье почернело от яда, он поднял ноги для того, чтобы никто не мог его поцеловать», - рассказал он.

Ранее Politeka cообщала, что раритетные фото Киева появились в сети: как выглядела Софийская площадь почти полвека назад.

Напомним, украинский священник написал песню о бездорожье и прославился в сети.

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