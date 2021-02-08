После возвращения с путешествия по Мексике журналист и книгоиздатель Сергей Удовик рассказал в эфире «Романенко. Беседы» про сложности при въезде в страну украинцам.

Удовик отмечает, что после прилета в Мексику, многих украинцев не пропускают на границе.

«Многих наших заворачивают. Человек прилетает, а ему хрясь – говорят, не подходишь и заворачивают, не объясняя почему. Мы летели назад и 6 человек с Украины завернули», - рассказал журналист.

Для украинцев не сложно спланировать поездку в Мексику: помимо стандартного набора документов для туриста, нужно заполнить определенную онлайн-форму (только в случае путешествия самолетом). Но, при этом, отмечает Удовик, всегда есть риски при въезде в страну, так как их критерии определения, впускать человека в страну или не впускать, неизвестны.

«Безвизовый режим, если самолетом летишь, нужно заполнить форму, для украинцев бесплатно, заполняешь форму и обратные билеты. Не знаю, что им там не понравилось, у них свои критерии определения, чтоб не попадали туда и не оставались. Вот человек летит 19 часов, а потом еще 14 назад», - рассказывает гость.

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