Анархист и политический эксперт Михаил Чаплыга в своем новом блоге на YouTube рассказал, что разделяет веру и религию

«Как искренне верующий человек, я точно так же искренне ненавижу культы как высшую форму цинизма, то есть торговлю самым святым – верой», - сказал он.

Он зачитал молитву о сопоставлении политиков, классов с делами их, о выводах, которые делают люди, наблюдая за ними, наполненную сплошными метафорами и ироническим высмеиванием соцполит конъюнктуры.

Чаплыга прочитал свою молитву анархиста, зажав между ладонями свой мобильный телефон как символ эпохи:

«О великий творец всепобеждающей энтропии, спасибо тебе за то, что отнимаешь у нас дары твои, ибо учишь нас ценить их и овладевать ими по воле нашей, которой ты всех наделил. Ценность даров твоих мы осознаем лишь их утратив, а утратив, пробуждаемся для борьбы за них и, овладев ими, исполняем волю твою», - начал читать Чаплыга.

Он высмеял действующую власть за новые законы, которые были приняты, а также за реформу образования.

«Спасибо тебе за Третьякову и Милованова, ибо ценить стали кодекс трудовой и профсоюзы, кои ты даровал нам еще во времена СССР. Спасибо тебе, что даровал власти зеленой свободу отречься от света, образования и школы, ибо поглотили бы они дары твои, и мы не смогли бы бороться за них. Спасибо тебе за Вятровичей, ибо иначе мы не вспомнили бы, что это мы основали СССР, и именно под гербом у СССР мы основали ООН. Спасибо тебе за ряженых патриотов, что священным книгам большевиков овладели храмами и идолами оных, иначе не вспомнили бы о Марксе и Энгельсе, и первенце их – «Капитале», - продолжил он.

Также он в ироничной форме обратил внимание на ситуацию вокруг ФОПов.

«Спасибо тебе за борцов с ФОПами и самозанятыми, ибо иначе мы не вспомнили бы о том, что рождены для свободы экономической, а не для подаяния субсидий», - добавил Чаплыга.

Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга заявил, что глобализм стирает идеологическую грань между республиканцами и демократами.

Также он объяснил, как происходит внешнее управление.