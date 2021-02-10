С 8 по 10 февраля в Киеве проходит форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», организованный Офисом Президента Украины

В течение трех дней обсуждают меры по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии, говорят о помощи уязвимым слоям населения, разбирают кейсы по адаптации к новым условиям системы образования. В числе участников – Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, ведущие экономисты страны, медицинские эксперты и главврачи региональных больниц.

В диалогах о пандемии и эффективных методах борьбы с ней принимают участие представители Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и агентства США по международному развитию (USAID). На форум был приглашен и Фонд Рината Ахметова, который первым пришел на помощь стране. На дискуссионной панели «Регионы против вируса» член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко рассказала, как начинался проект «Борьба с COVID-19 в Украине», как стал самой большой, масштабной и системной инициативой в борьбе с коронавирусом в стране, и какую помощь от Рината Ахметова получили государственные медучреждения.

– Прошлый год стал вызовом для всей страны и каждого из нас. Мобилизация общества была беспрецедентной, как и проблема, с которой столкнулся мир. Первым на помощь стране пришел Фонд Рината Ахметова. Практически с начала эпидемии был запущен проект национального масштаба «Борьба с COVID-19 в Украине». Чтобы максимально эффективно противостоять угрозе и повысить уровень медицины, Ринат Ахметов выделил более 300 миллионов гривен на помощь государственным больницам и объединил ресурсы благотворительного Фонда, ФК «Шахтер» и бизнесов SCM.

Началась большая и системная работа в тесной координации с Министерством здравоохранения. Мы получили перечень главных медицинских потребностей, проанализировали полученные данные, проработали механизм оказания помощи. Мы определили список медучреждений, которым необходима поддержка, и в чем они нуждаются больше всего. Когда вышли на международные рынки медицинского оборудования, стало понятно, что просто не будет. На каждый аппарат ИВЛ, на каждый кислородный концентратор, на каждую коробку тестов претендовали организации всего мира, конкурировать приходилось с целыми государствами. Это было непросто, но мы смогли, – рассказала Наталья Емченко.

Она привела цифры, свидетельствующие о беспрецедентных масштабах помощи, которые Фонд Рината Ахметова оказал опорным больницам. Он закупил и передал 155 кислородных концентраторов, 337 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов. Для 633 койко-мест в регионах был обеспечен доступ к стационарным и мобильным источникам кислорода. Ключевым элементом помощи Фонда стали 207 аппаратов ИВЛ – это самая крупная поставка подобного оборудования в Украину за время пандемии.

– Всего помощь Фонда получили 505 медучреждений в 203 населенных пунктах. Это были клиники в крупных городах и совсем небольшие амбулатории в маленьких городах и поселках. Оборудование, поставленное в больницы за время пандемии, будет актуальным много лет. Это действительно инвестиции в здравоохранение, в качество жизни, в будущее, – добавила Наталья Емченко.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов отметил, что на момент начала эпидемии государство не было полностью готово к ней.

– Не было инфраструктуры, профессионального оборудования, технологии, даже знаний не было. Офис Президента совместно с правительством Украины мобилизовали все возможные силы для противодействия угрозе. Но день за днем мы брали ситуацию под контроль. И сейчас она под контролем,

– сказал Алексей Чернышов.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил:

– Ни одна страна в мире не способна самостоятельно справиться с вызовом, который существует. Наша сила и наша способность победить заключается исключительно в объединении.

В объединении Офиса Президента, правительства, центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, глав областных государственных администраций, представителей бизнеса, которые сразу подставили плечо.

Именно это позволяет справляться с вызовами, которые существуют на сегодняшний день.

Проект «Борьба с COVID-19 в Украине» – это не только оборудование и расходные материалы для государственных больниц. Это и социальные акции, и образовательные проекты для врачей, школьников и учителей. Медиков Фонд в сотрудничестве с МОЗ обучал работе на аппаратах ИВЛ, рассказывал во время вебинаров о последних методах лечения COVID-19. Участниками конференций стали более 2000 врачей со всей страны. Видеопроект «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких» помог врачам отделений интенсивной терапии освоить аппараты ИВЛ, которые в больницы поставлял Фонд Рината Ахметова.

Для учителей Фонд в партнерстве с Минцифры выпустил сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». Он помог педагогам адаптироваться к дистанционному образованию.

Для детей, переведенных на онлайн-обучение, был запущен сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Ведущими проекта стали игроки футбольного клуба «Шахтер» и национальной сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов, которые мотивировали детвору заниматься спортом в домашних условиях и показывали, какие упражнения наиболее полезны.