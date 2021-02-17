Исполнение Нацплана по сокращению выбросов на ТЭС и ТЭЦ Украины необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по экомодернизациям, поскольку сейчас нет источников для финансирования дорогостоящих проектов

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко.



"Национальный план по сокращению выбросов должен выполняться. Это для нас, наверное, должна быть базовая точка. Вторая базовая точка-это различать различные мероприятия, которые есть в рамках этих планов. Есть базовые мероприятия, которые там предусмотрены. Это установка пылеочистки, электрофильтров, которые не такие уж сильно дорогие и не объемные по финансированию», - сказала Василенко.



По ее словам, многие предприятия уже начали двигаться в этом направлении.



"Уже множество мощностей, около половины из них уже начали двигаться по этому пути», - отметила депутат.



Кроме того, она подчеркнула: инвестиции в экомодернизацию предприятий являются инвестициями в качественную окружающую среду и здоровье украинцев.



«Я бы хотела, чтобы мы говорили не только о деньгах, и не о расходах, а чтобы мы рассматривали вопрос денег как вопрос инвестиций. Вопрос инвестиций, во-первых, в модернизацию теплоэнергоснабжения. Во-вторых, как вопрос инвестиций в качественную окружающую среду, а соответственно в качественное здоровье, в качественную жизнь и здоровье наших граждан», - подытожила Василенко.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" сообщили, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе.

В то же время компания "Донбассэнерго" предлагает отсрочить выполнение мероприятий Нацплана по сокращению выбросов, ведь пока отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии. Об отсутствии финансовых источников для выполнения Нацплана говорят и в госкомпании «Центрэнерго».

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.