Ситуация на рынке капитала со значительным предложением «дешевых» денег, способствует выпуску по ставке на уровне суверена (4,5-5%) госкомпанией НЭК «Укрэнерго» еврооблигаций для привлечения финансового ресурса и расчета перед ГП «Гарантированный покупатель».
Такое мнение 17 февраля в комментарии для агентства ExPro выразили руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий и специалист отдела продаж ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
«Сейчас ситуация на рынке очень хорошая... сейчас 5-летние украинские облигации торгуются с доходностью 5,2% (в долларах). Это один из самых низких показателей за всю историю. Это не потому, что Украина такая хорошая, а потому, что очень много на рынке дешевых денег. Доллары печатают триллионами и не так много возможностей, где их пристроить по ставкам сильно отличными от нуля», - сказал Паращий.
Руководитель аналитического департамента Concorde Capital добавил, что выпуск облигаций под государственные гарантии, фактически, означает, что этот долг выпускает государство Украина и гарантирует его.
"Многое зависит от целевой аудитории. Если это будет позиционироваться как «зеленые» облигации, то возможно теоретически можно рассчитывать на более низкие ставки, хотя, честно говоря, я бы на такое не рассчитывал», - прокомментировал Паращий возможность получить более низкую ставку купона при условии выпуска green bonds.
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По словам Фурсы, наличие государственных гарантий позволяет выпустить ценные бумаги по ставке на уровне суверенных еврооблигаций.
«Если будет государственная гарантия, тогда и доходность будет как у суверена», - сказал он, добавив, что на сегодня ставка еврооблигаций для Украины составляет примерно 4,5%.
Как сообщало агентство ExPro, 15 февраля председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицький сказал, что компания ведет переговоры с Министерством финансов относительно выбора источника привлечения кредитных средств в размере 15 млрд грн для выплат долга «Гарантированному покупателю»; системный оператор рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций или привлечения кредита от МФО. Компания рассматривает возможность выпуске ценных бумаг на ликвидном западном рынке и рассчитывает получить ставку на green bonds ниже обычных бумаг.