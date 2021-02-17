Ситуация на рынке капитала со значительным предложением «дешевых» денег, способствует выпуску по ставке на уровне суверена (4,5-5%) госкомпанией НЭК «Укрэнерго» еврооблигаций для привлечения финансового ресурса и расчета перед ГП «Гарантированный покупатель».

Такое мнение 17 февраля в комментарии для агентства ExPro выразили руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий и специалист отдела продаж ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Сейчас ситуация на рынке очень хорошая... сейчас 5-летние украинские облигации торгуются с доходностью 5,2% (в долларах). Это один из самых низких показателей за всю историю. Это не потому, что Украина такая хорошая, а потому, что очень много на рынке дешевых денег. Доллары печатают триллионами и не так много возможностей, где их пристроить по ставкам сильно отличными от нуля», - сказал Паращий.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital добавил, что выпуск облигаций под государственные гарантии, фактически, означает, что этот долг выпускает государство Украина и гарантирует его.

"Многое зависит от целевой аудитории. Если это будет позиционироваться как «зеленые» облигации, то возможно теоретически можно рассчитывать на более низкие ставки, хотя, честно говоря, я бы на такое не рассчитывал», - прокомментировал Паращий возможность получить более низкую ставку купона при условии выпуска green bonds.

По словам Фурсы, наличие государственных гарантий позволяет выпустить ценные бумаги по ставке на уровне суверенных еврооблигаций.

«Если будет государственная гарантия, тогда и доходность будет как у суверена», - сказал он, добавив, что на сегодня ставка еврооблигаций для Украины составляет примерно 4,5%.

Как сообщало агентство ExPro, 15 февраля председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицький сказал, что компания ведет переговоры с Министерством финансов относительно выбора источника привлечения кредитных средств в размере 15 млрд грн для выплат долга «Гарантированному покупателю»; системный оператор рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций или привлечения кредита от МФО. Компания рассматривает возможность выпуске ценных бумаг на ликвидном западном рынке и рассчитывает получить ставку на green bonds ниже обычных бумаг.