11 февраля этого года Киевским апелляционным судом было вынесено решение, которым фигурант дела об убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин был отпущен под домашний арест. Данное решение вызвало определенный общественный резонанс. Так скандально известный экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук фактически обвинил окружение Президента Украины Владимира Зеленского в "политическом крышевании".

Редакция "Українських новин" обратилась с разъяснениями к специалисту по криминальному праву, юристу киевской компании Любови Зубицкой.

"Во-первых, что я хочу сказать. Можно сколько угодно кричать о якобы "незаконности" решения судей, но в данном случае все это - голословные обвинения. Решение - законно! Почему? Пусть горлопаны почитают Криминальный процессуальный кодекс Украины. Там ясно написано: нельзя человека держать под стражей во время досудебного расследования более 12-ти месяцев. Это четкая норма. А фигурант дела Игорь Редькин фактически просидел уже 13 месяцев. Любое другое решение суда было бы незаконным", - заявила юрист.

Также юрист добавила, что виновность человека определят суд.

"Только суд может определить виновен человек или нет: ни Фейсбук, ни активисты, никто не может назначить кого бы то ни было в чем-либо виновным. Это общемировая практика, это практика цивилизованных стран. А привселюдно назначать того же Редькина или Кравченко виновными и называть их убийцами - это значит просто-напросто давить на суд. Но так не делается нигде в цивилизованном мире, кроме как в "банановых" республиках", - подчеркнула Любовь Зубицкая.

Напомним, что обвиняемые по делу об убийстве Амины Окуевой Игорь Редькин и Андрей Кравченко также обвиняются в убийствах директора дочернего немецкого предприятия "Caparol" Павла Зможного (2006 год) и начальника отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького (2009 год). Заказчиком этих убийств следствие считает известного бизнесмена и собственника торговых и бизнес-центров Сергея Константинова ("Алладин", "Олимпийский", "Ваш дом", "Платинум" и др.). По словам адвоката обвиняемых Анны Витальевны Демьянчук, активность правоохранительных органов в деле об убийстве Амины Окуевой связана именно с фигурой Сергея Константинова, а точнее - с его многочисленными активами. Дело в том, что Игорь Редькин является кумом Сергея Константинова.