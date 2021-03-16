Симптоматично, что среди недавно уволенных ликвидатором ГАСИ Сергеем Галициным сотрудников Инспекции большинство - герои нашумевших публикаций в Интернете.

И это отнюдь не передовики производства, пишет Стена. А сплошь участники коррупционных схем госархстройконтроля.

Тут вам на любой вкус.

И два бывших ликвидатора Госархстройинспекции - Богдан Федоренко и Ирина Король.

А также широко известные в строительных кругах вымогатели из Департамента разрешительных процедур - Александр Малышев, Руслан Сабадош и Антонина Иванченко.

Кроме того, обладатель бронированного БМВ - т.в.о. директора Департамента ГАСИ в Одесской области Александр Кифряк.

Ну и, конечно же, известнейший коррупционер Павел Панасюк - директор Департамента ГАСИ в Донецкой области.

Но это лишь медийно узнаваемые лица. Остальные, попавшие в список уволенных на днях сотрудников Инспекции, хоть и не такие популярные, но точно не менее токсичные.

По мнению участников строительного рынка, подобные кадровые решения вселяют надежду на «оздоровление» Госархстройинспекции, срок ликвидации которой продлён ещё на 3 месяца.

Ну что ж, лиха беда начало...