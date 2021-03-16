Симптоматично, что среди недавно уволенных ликвидатором ГАСИ Сергеем Галициным сотрудников Инспекции большинство - герои нашумевших публикаций в Интернете.
И это отнюдь не передовики производства, пишет Стена. А сплошь участники коррупционных схем госархстройконтроля.
Тут вам на любой вкус.
И два бывших ликвидатора Госархстройинспекции - Богдан Федоренко и Ирина Король.
А также широко известные в строительных кругах вымогатели из Департамента разрешительных процедур - Александр Малышев, Руслан Сабадош и Антонина Иванченко.
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Кроме того, обладатель бронированного БМВ - т.в.о. директора Департамента ГАСИ в Одесской области Александр Кифряк.
Ну и, конечно же, известнейший коррупционер Павел Панасюк - директор Департамента ГАСИ в Донецкой области.
Но это лишь медийно узнаваемые лица. Остальные, попавшие в список уволенных на днях сотрудников Инспекции, хоть и не такие популярные, но точно не менее токсичные.
По мнению участников строительного рынка, подобные кадровые решения вселяют надежду на «оздоровление» Госархстройинспекции, срок ликвидации которой продлён ещё на 3 месяца.
Ну что ж, лиха беда начало...