Украинский актер, поэт-песенник, телеведущий Петр Мага в программе «Диалоги с Макаренко» рассказал о пагубных последствиях оптимизации.

«Земля гонится за тем, чтобы оптимизироваться. Вот мы видим пейзажи Киева. Большинство этого населения когда-то были носителями великой украинской культуры где-то на каких-то других территориях. Вот они все собрались здесь. Когда я узнал, что в Америке, скажем, сельским хозяйством занимается всего 4% населения... Я понимал, что нас ждет нечто подобное. Люди из сел переедут сюда (в Киев, - ред.). И придет то время, когда Киев будет иметь 6-8 млн населения. Мы видим, как он развивается, как он идет вширь», - говорит телеведущий.

По его словам, пандемия коронавируса привела к страшной оптимизации населения.

«Мы оптимизируем население. Мы оптимизируем его в гаджете. Наши дети верят, что можно через гаджет делать все. Сейчас в связи с пандемией пришло время страшной оптимизации», - констатирует Мага.

Он считает, что человечество уже устало от постоянных карантинов и ограничений, и это не может продолжаться так долго.

«Я жду каждую неделю этой весной вторник, среду и четверг. Потому что вторник-среда – это матчи Лиги чемпионов, а четверг – это Лига Европы. Я не могу смотреть этот футбол. Футбол без зрителей – это не футбол. На поле бегают 22 миллионера для пустых трибун?! Оно так может быть, но очень недолго», - возмутился актер.

Также Мага рассказал, что общался по этому поводу с художественным руководителем Национальной оперы Украины Анатолием Соловьяненко.

«Сейчас он может заполнять зал наполовину в 640 мест. Простите, в оркестровой яме сидит около сотни людей, в балете около сотни людей, вся труппа, плюс хор, массовка... Так может продолжаться еще некоторое время. Мы все оптимизируем, но людям надоест смотреть вручения «Оскара» только по телевизору», - резюмировал телеведущий.

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