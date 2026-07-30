Необхідність підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області пояснюють збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області поки не позначилося на більшості липневих платіжок, оскільки рішення щодо перегляду окремих розцінок ще не набули чинності, повідомляє Politeka.net.

Для мешканців Одеси основні комунальні платежі залишаються без змін. У профільних службах зазначають, що запропоновані коригування проходять необхідні етапи погодження, тому наразі споживачі оплачують послуги за чинними ставками.

Вартість вивезення побутових відходів визначається залежно від підприємства, яке обслуговує конкретний будинок або приватне домоволодіння. Нарахування здійснюють відповідно до затверджених показників.

Ціна електроенергії для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Власники двозонних лічильників у нічний період можуть платити 2,16 гривні, що дає змогу зменшити витрати. Газ від постачальника «Нафтогаз» коштує 7,96 гривні за кубометр, окремо сплачується послуга доставки.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області залишається актуальним питанням через можливий перегляд вартості водопостачання. Згідно з оприлюдненим проєктом, пропонується встановити ціну 93,66 гривні за кубометр із ПДВ, однак документ ще не затверджено.

Наразі водопостачання разом із водовідведенням обходиться споживачам приблизно у 35,16 гривні за кубометр. Крім цього, діє абонентська плата за обслуговування мереж у розмірі 94,38 гривні.

Необхідність перегляду пояснюють збільшенням витрат на електроенергію, пальне, ремонт обладнання та утримання інженерної інфраструктури. Саме ці чинники, за словами фахівців, впливають на економічні розрахунки підприємства.

Остаточне рішення ухвалять після завершення всіх передбачених процедур. До того часу жителям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та комунальних служб, аби своєчасно дізнатися про можливі зміни й нові правила нарахування.

Джерело: novyny.live

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