Демографическую проблему в стране прокомментировал Анатолий Амелин, основатель Украинского института будущего, в программе «Романенко. Беседы».

Гость программы заявляет, что со времени провозглашения независимости в 1991 году и до сейчас население Украины постоянно сокращается. Чтобы не быть голословным, Амелин называет среднюю оценку численности населения страны сейчас - это 37 миллионов. «Те трудовые ресурсы, которые будут стареть, будут оставаться, а молодые будут уезжать», - объясняет он ситуацию.

В таком случае произойдет смена активного трудового ресурса, которое и производит украинскую продукцию. «Это не просто уменьшение количества людей и старение нации – это изменение потребительского рынка», - обращает внимание эксперт. Тенденция в целом отрицательная, а, следовательно, это приведет к сужению внутреннего рынка, к сокращению спроса и вообще негативно отразится на экономике Украины.

Амелин обращает внимание, что современная демографическая проблема государства - это не просто проблема низкой рождаемости, она имеет скорее экономический характер. Мол, каждый новорожденный ребенок становится, кроме этого, и субъектом экономического спроса и предложения.

Напоминаем, Амелин рассказал, сколько Украина теряет из-за демографической проблемы.

Ранее Politeka сообщала о том, что Землянский назвал причины коллапсирования украинской экономики.