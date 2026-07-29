Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області повʼязують з деякими чинниками.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області супроводжуватиметься запровадженням механізму компенсацій для соціально вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.net.

Над відповідною програмою вже працюють обласна та міська влада.

Питання підтримки розглянули під час сесії Вінницької обласної ради. Депутати рекомендували обласній військовій адміністрації разом із міською радою підготувати порядок надання фінансової допомоги жителям, для яких перегляд вартості водопостачання й водовідведення стане найбільш відчутним.

Голова обласної ради Вячеслав Соколовий повідомив, що наразі формується комплекс заходів, покликаний компенсувати значну частину додаткових витрат. За його словами, відповідний механізм розробляють спільно з органами місцевого самоврядування та обласною військовою адміністрацією.

Нові розцінки для споживачів КП «Вінницяоблводоканал» набули чинності з 1 липня 2026 року. Загальна вартість становить 81,01 гривні за кубометр, із яких 45,53 гривні припадає на централізоване водопостачання, а 35,48 гривні — на водовідведення.

На підприємстві пояснюють, що коригування пов'язане зі значним збільшенням виробничих витрат. За останні роки суттєво зросли ціни на електроенергію, реагенти для очищення води, труби, запірну арматуру, пальне та матеріали, необхідні для роботи аварійних бригад. Водночас у водоканалі наголошують, що прибуток до нового розрахунку не включали.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області також пов'язують зі змінами законодавства, які передали органам місцевого самоврядування повноваження щодо встановлення вартості для підприємств, що раніше регулювалися НКРЕКП. Представники влади зазначають, що попередній рівень покривав лише частину фактичних витрат комунального підприємства.

Окрему увагу приділяють соціальному захисту. Після затвердження порядку компенсацій частину додаткових витрат планують відшкодовувати мешканцям, які потребують підтримки. Громадам регіону також рекомендували розглянути можливість запуску аналогічних програм на місцевому рівні.

У керівництві області наголошують, що головною метою ухвалених рішень є стабільна робота систем водопостачання та водовідведення, а також зменшення фінансового навантаження на найуразливіші категорії населення.

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