Жителів Чернігівської області попередили про планові графіки відключення світла, що триватимуть 30 та 31 липня.

Українцям розповіли про планові графіки відключення світла, що триватимуть у Чернігівській області на 30 та 31 липня, пише Politeka.net.

У зв'язку з плановими, ремонтними та профілактичними роботами триватимуть додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області на 30 та 31 липня. Обмеження будуть діяти за десятками адрес.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», 30.07.2026, 09:00–19:00 години в селі Беремицьке не буде електрики. Через виконання робіт в системах або вузлах обліку електричної енергії будуть знеструмлені такі вулиці:

Лугова — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25А, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 49, 50

Також 30 липня вимикатимуть електрику в будинках села Жуківщина. Обмеження триватимуть з 09:00–19:00 години за такими адресами:

О. Бригинця — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43

31.07.2026, 08:00–17:00 години планові роботи проводитимуться у містіі Корюківка. На час ремонту без електроенергії тимчасово залишаться окремі адреси:

1-й Садовий — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 2а, 2Б/66, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Паркова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Поліська — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Франка — 1, 2, 4, 5, 5В/29, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 69, 140А

Шевченка — 2, 40, 40а, 42, 44, 48, 52, 56, 154

31 липня, з 09:00 до 19:00, ремонтні бригади працюватимуть у місті Остер. Планові відключення торкнуться частини будинків, розташованих на вулицях:

Б. Хмельницького — 2, 2А, 2Б, 4

Військового льотчика Ігоря Мороза — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51

Лесі Українки — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57

Мальовнича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17

Незалежності — 31

Олега Васюка — 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46

Шевченка — 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67А, 68, 69А, 71, 71А, 71Б, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96.

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