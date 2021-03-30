В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал о законопроекте о местном референдуме, который сейчас опубликован для общественного обсуждения, объяснив, сколько людей нужно для его инициирования и какие вопросы могут быть решены таким путем.

Сегодня каждый может высказать к нему свои замечания и предложения, он опубликован для обсуждения. Этот законопроект предусматривает, что, если 10% населения какого-то региона хочет решить определенные вопросы, они могут обратиться в местную избирательную комиссию и там могут запустить местный референдум.

«Местный референдум может быть проведен по нескольким вопросам, прежде всего — это недоверие руководителю местного органа самоуправления: меру, руководителю ОТГ, местному совету», - рассказал Бортник.

Второй вопрос — это отмена каких-либо решений органов местного самоуправления, третий вопрос связан с отменой, переформатированием уставов органов местного самоуправления и четвертое — это другие вопросы, которые находятся в ведении органов местного самоуправления.

«В нынешней версии законопроекта написано, что решения референдума будут обязательны и должны выполнятся. Так что присоединяйтесь к диалогу, набрасывайте власти идей. Давайте сделаем этот законопроект эффективным инструментом реализации общественных интересов», - заявил Бортник.

Напомним, Politeka сообщала, что Бортник назвал главные проблемы Украины на пути евроинтеграции.