Олег Попенко, председатель союза потребителей коммунальных услуг, объяснил в программе блогера Екатерины Павловой «In Kyiv», что стартовые дома или маневренный жилой фонд для переселения людей на время реновации должны находиться либо в их же старых кварталах, либо в смежных, если на это согласятся владельцы

Председатель союза объясняет, какие действия со стороны власти должны предшествовать реновации киевских кварталов. Так, прежде чем строить новые жилые дома, надо обеспечить жителей старых новыми апартаментами, люди должны быть защищены от застройщиков-мошенников.

В пример Попенко приводит систему округов Парижа: жилье, которое ближе находится к центру города, стоит дороже. В Украине же разделение города на районы работает иначе. Парижанам в свое время делали выгодные предложения переселиться дальше от центра в квартиры с большей площадью, но это не было принудительно.

«Еще один вопрос защищенности - это участие самих людей в процессе реновации», - считает он. Так, 30 лет назад свое жилье они получили бесплатно и не делали все это время взносов на капитальный ремонт, поэтому сейчас нужно провести определенные расчеты.

Попенко предлагает установить цену в 5-10% за получение новых апартаментов. «То, что у вас земля под домом дорогая, - это не значит, что вы не должны платить за жилье при переезде», - отмечает Попенко. В случае несогласия платить нужно предоставить гражданам социальное жилье. Попутно председатель союза опять же обращается к опыту других стран, где людям выдавали кредиты по низкой ставке. По его мнению, в Украине пора реализовать другую модель жилищной политики.

Напоминаем, Макагон считает, что периодические подтопления связаны с неупорядоченной застройкой Киева.

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