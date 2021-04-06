Украинское радио сегодня находится ниже плинтуса, а ведущие не проявляют никакого креатива.

Об этом сказал телеведущий Макс Назаров в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой.

“Я вот сейчас просто включаю любую украинскую радиостанцию, слушаю любого украинского радиоведущего - мальчик это или девочка, и я понимаю, что украинское радио просто ниже плинтуса. Как сводят песни с джинглами, что говорят ведущие. Они даже не могут нормально песню проанонсировать, которая будет дальше. Нет никакого креатива. Ну ты хотя бы свяжи вот эту песню с какой-то примитивнейшей креативной мыслью о том, почему она должна прозвучать”, - сказал Макс Назаров.

Он отметил, что главная задача радиоведущего на коммерческом радио - продать рекламу, чтобы слушатель не переключил во время нее.

“Самое главное - как ты это делаешь. Ты должен быть гармоничен с общей канвой, с общим форматом радио… Украинское радио, к сожалению. Я не критикан. Они сами прекрасно знают свою проблему. Потому что у них нет денег”, - добавил Назаров.

По его словам, это ухудшение на украинском радио может быть связано с тем, что с него ушел русский язык.

“Дело даже не то чтобы в языке. Можно красиво говорить на украинском языке. Но напиши ты себе красивую подводку. Эти 30 секунду. Выпиши себе на красивом украинском языке”, - отметил ведущий.

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