Телеведущий Макс Назаров рассказал, что его псевдоним придумали в 2014 году, когда он приехал в Киев и пошел работать на радио.

Об этом он сказал в программе “Снежная лавина” со Снежаной Егоровой.

“Моя фамилия очень красивая, я ее вообще обожаю. Вот татуха моя часть моей фамилии настоящей - Диордица. Моя жена носит мою фамилию, я горжусь. Я Назар Русланович, я об этом говорил, заявлял. Никто не стыдится. Так получилось, что когда я приехал из Первомайска в Киев в 2014 году на модную радиостанцию, ко мне подходит руководитель и говорит - ну, мне нравится. Назар Диордица - это красиво”, - сказал Назаров.

Он отметил, что он тогда приехал и “был не гордый”, чтобы заявлять, что должна остаться его фамилия. Ему предложили придумать псевдоним, поскольку на него были большие планы.

“Я говорю - ну давайте. Было бы хорошо, если бы какая-то идентичность осталась. Ну давай. Мы буквально сразу сошлись на том, что фамилия будет Назаров. Давай придумаем имя. Вот как отца зовут? Я говорю - Руслан. Руслан Назаров - нет, чуть-чуть не то. Так, то-се. Максим Назаров. Давай Макс. Макс Назаров будет”, - добавил Макс Назаров.

По его словам, он взял время подумать над псевдонимом, посоветовался с женой и в результате сошлись на нем. На телевидении псевдоним решили не менять.

Как сообщала Politeka, Макс Назаров заявил, что внутреннее ощущение справедливости накладывает отпечаток на его поведение.

Также Politeka сообщала, что исторические факты доказывают, что величайшие открытия древних людей были связаны с едой.