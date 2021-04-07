Экономист Алексей Кущ в своем блоге «Честный взгляд на экономику» рассказал об условиях налоговой амнистии, в частности, какие доходы не нужно будет легализировать и объяснил, почему снижение этих фильтров приведет к развитию теневой экономики

«Из системы легализации полностью вычеркнули наличные валютные средства, которые находятся на руках у населения. По сути дела эти деньги поставили вне закона. Те деньги, которые находятся в банковской системе их в принципе легализировать не нужно, считается, что они уже прошли некую процедуру идентификации клиента, оценки его платежеспособности и источника дохода. То есть источники появления этих денег уже были изучены финансовым мониторингом банка», - рассказал экономист.

Он отметил, что исключены из процесса легализации капиталов чиновники, которые подавали так называемые электронные декларации, не нужно легализировать имущество стоимостью до 400 тысяч гривен и есть еще ряд объектов, которые тоже вычеркнуты из перечня активов, которые обязательно нужно легализировать. Например, доходы на приобретения квартиры площадью до 120 кв м. Или, например, дом площадью до 240 кв м. Но если идет превышение по площади, соответственно уже нужно подтверждать источники приобретения этого имущества и доказывать государству, что ты заплатил налоги, в противном случае - платить налог на легализацию капитала.

«Если у вас несколько квартир, значит вторая квартира уже подпадает под налоговый пресс. Если несколько домов - результат тот же. По автомобилям, если это автомобиль с объемом цилиндра более 3000 кубических сантиметров и мотоцикл – 800 кубических сантиметров. Кроме того, разрешают не проводить легализацию источников дохода для покупки яхты, самолета, катера вертолета - как раз то, что в основном пользуется спросом у простых людей. Это такой какбы юмор», - рассказал Кущ.

По его словам, получается, что эти фильтры легализации в законопроекте были очень серьезно снижены. Прежде всего нужно понимать, что проведение легализации капитала без устранения источника теневой экономики – это абсолютно бессмысленное занятие. Кущ заявил, что это все равно, что удалять на теле папиллому без лечения вируса папилломы.

«Мы можем сегодня провести легализацию капитала, но не устранив предпосылки функционирования и проявления теневой экономики через несколько лет в тени опять накопится огромное количество теневых средств и придется эту легализацию проводить чуть ли не каждый год», - говорит Кущ.

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