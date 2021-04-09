Иногда фейки нужно не замечать и игнорировать их, поскольку их публикуют для того, чтобы вызвать противодействие.

Об этом сказала издатель Эллина Шнурко-Табакова в программе “Субъективно с Яникой Мерило” .

По ее словам, всегда можно посмотреть первоисточник и связь, откуда появился какой-то фейк.

“На самом деле, с точки зрения противодействия иногда вообще не важно кто и сколько это дело распространял. Просто должны быть критерии, когда такое распространение становится заметным, и тогда у тебя должен быть готов сценарий противодействия. Ты должна понимать свои какие-то рисковые области и у тебя на 5 выделенных главных рисков есть 5 сценариев”, - сказала Эллина Шнурко-Табакова.

Она отметила, что в том случае, если случиться шестой риск - поскольку была подготовка других сценариев - с ним легко можно справиться. Это очень важно для руководства страны, поскольку в ОРДЛО иногда выбрасывают информацию об украинских военных, после которой те начинают разбираться.

“А на самом деле иногда это нужно просто не замечать. Потому что когда объект атаки занялся этой атакой, которую знают аж три сайта и четыре человека - то в принципе, эта информоперация достигла своей цели. Она забрала время, эмоции, психологические какие-то аспекты у объекта атаки. Вот это очень важно понимать. И это означает, что каждый чиновник, госорган, общественный деятель - все люди, у которых есть некая информполитика в их жизни - он должен понимать, с какого момента он встречается с тем, чему следует противодействовать”, - добавила издатель.

Как сообщала Politeka , надо не запрещать, а предлагать взамен - Карасев о создании собственного всеукраинского нарратив а .