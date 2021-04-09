Иногда фейки нужно не замечать и игнорировать их, поскольку их публикуют для того, чтобы вызвать противодействие.
Об этом сказала издатель Эллина Шнурко-Табакова в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.
По ее словам, всегда можно посмотреть первоисточник и связь, откуда появился какой-то фейк.
“На самом деле, с точки зрения противодействия иногда вообще не важно кто и сколько это дело распространял. Просто должны быть критерии, когда такое распространение становится заметным, и тогда у тебя должен быть готов сценарий противодействия. Ты должна понимать свои какие-то рисковые области и у тебя на 5 выделенных главных рисков есть 5 сценариев”, - сказала Эллина Шнурко-Табакова.
Она отметила, что в том случае, если случиться шестой риск - поскольку была подготовка других сценариев - с ним легко можно справиться. Это очень важно для руководства страны, поскольку в ОРДЛО иногда выбрасывают информацию об украинских военных, после которой те начинают разбираться.
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“А на самом деле иногда это нужно просто не замечать. Потому что когда объект атаки занялся этой атакой, которую знают аж три сайта и четыре человека - то в принципе, эта информоперация достигла своей цели. Она забрала время, эмоции, психологические какие-то аспекты у объекта атаки. Вот это очень важно понимать. И это означает, что каждый чиновник, госорган, общественный деятель - все люди, у которых есть некая информполитика в их жизни - он должен понимать, с какого момента он встречается с тем, чему следует противодействовать”, - добавила издатель.
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