Какие выводы можно сделать из современной украинской языковой политики? Ведёт ли она страну прочь из СССР – или назад в него?
Своё мнение по этому поводу в программе «БДСМ» высказывает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник её главы Алексей Арестович.
«Мы реализуем в Украине сталинскую национальную политику. Взять хотя бы тот же закон о языке. Нам предписали стучать на ближнего за то, что он кому-то не на том языке предложил кофе. Это даже не дикость – это детский инфантилизм, при котором человек не понимает последствий собственного поведения. Нужно смотреть не на поступок – он ситуативный, а на принципы, которые вкладываются в него. А мы вкладываем в наши поступки принципы российской криминальной культуры», - считает Арестович.
В частности, с властью не сотрудничают – власть всегда враг. Люди, по словам гостя программы, не понимают, что не бывает власти Зеленского или Порошенко – есть украинская власть. В Польше это понимают, потому и решили посадить на три года человека, который назвал своего президента дебилом. Ведь президент, независимо от его фамилии – символ государства, и кто оскорбляет его, тот оскорбляет государство.
«Я представляю, что было бы в Польше с людьми, которые атаковали президентский дворец. В Америке Капитолий люди атаковали – и по ним стреляли», - напоминает Алексей Арестович.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Жена продюсера "Квартал 95" поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается..."
Друг Ани Лорак в деталях показал хоромы Киркорова изнутри, дав волю эмоциям: "Это же сколько надо..."
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»
Ранее, как сообщает Politeka, он рекомендовал разговаривать с людьми на том языке, который они понимают.
Также Арестович рассказал о судьбе, которая ожидает Донбасс после деоккупации.