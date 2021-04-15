Какие выводы можно сделать из современной украинской языковой политики? Ведёт ли она страну прочь из СССР – или назад в него?

Своё мнение по этому поводу в программе «БДСМ» высказывает спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе и советник её главы Алексей Арестович.

«Мы реализуем в Украине сталинскую национальную политику. Взять хотя бы тот же закон о языке. Нам предписали стучать на ближнего за то, что он кому-то не на том языке предложил кофе. Это даже не дикость – это детский инфантилизм, при котором человек не понимает последствий собственного поведения. Нужно смотреть не на поступок – он ситуативный, а на принципы, которые вкладываются в него. А мы вкладываем в наши поступки принципы российской криминальной культуры», - считает Арестович.

В частности, с властью не сотрудничают – власть всегда враг. Люди, по словам гостя программы, не понимают, что не бывает власти Зеленского или Порошенко – есть украинская власть. В Польше это понимают, потому и решили посадить на три года человека, который назвал своего президента дебилом. Ведь президент, независимо от его фамилии – символ государства, и кто оскорбляет его, тот оскорбляет государство.

«Я представляю, что было бы в Польше с людьми, которые атаковали президентский дворец. В Америке Капитолий люди атаковали – и по ним стреляли», - напоминает Алексей Арестович.

Ранее, как сообщает Politeka, он рекомендовал разговаривать с людьми на том языке, который они понимают.

Также Арестович рассказал о судьбе, которая ожидает Донбасс после деоккупации.