Украинские показатели минимальной зарплаты являются одними из худших в мире. Так в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила журналистка Катерина Котенкова, которая рассказала о чрезвычайно высоком уровне бедности в Украине.

«В нашей стране действует порочный круг нищеты. Вот смотрите: дефицит капитала приводит к низкой производительности труда, отсюда низкие зарплаты. Сбережений люди сделать не могут, низкая покупательная способность, мотиваций к инвестированию нет, особенно сейчас, с учетом того, что творится, в итоге снова дефицит капитала. И так по кругу. И исправить ситуацию в ближайшее время не получится, так как нет нормальной промышленной, социальной и инвестиционной политики. Это будет пострашнее коронавируса», - заявила Котенкова.

Она рассказала, что по результатам первого полугодия 2020 г. уровень бедности по абсолютному критерию, то есть расходы, ниже фактического прожиточного минимума среди работающего населения Украины составлял 42,4%. А это значит, что почти каждый второй работающий не смог обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Журналистка отметила, что такая информация прозвучала 7 апреля во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

«А теперь самое неприятное, по словам заведующей сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмилы Черенько, в 2021 году ситуация лучше не станет», - заявила Котенкова.

Журналистка отметила, что представитель Международной организации труда в Украине Антониу Сантуш поддержал необходимость детенизации занятости, содействия переходу от неформальной экономики к формальной и сокращения масштабов незадекларированной оплаты труда.

«Украинская минималка является одной из самых низких в мире -171 доллар, а минимальный набор продуктов составляет 35,7% минимальной зарплаты, что является одним из худших показателей», - говорит Котенкова.

Как сообщала Politeka, ранее Котенкова заявила, что минимальной пенсии людям не хватает.