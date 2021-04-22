Может ли Евросоюз распасться в ближайшие три года? И какая судьба в этом случае ждёт Украину?

Ситуацию в программе «Развилка» рассматривает политолог Руслан Бизяев.

«Я не готов говорить о конкретных сроках, но, действительно, экономические проблемы Евросоюза имеют системный и глобальный характер. Это показала история, в которой Европейский центральный банк напечатал деньги, их раздали – но они не дали кумулятивного эффекта. По разным оценкам, от 25 до 40 процентов выданной помощи остались, условно говоря, в сейфах», - рассказывает аналитик.

По его словам, та программа, которую выдвигал премьер-министр Франции Жан Кастекс, пока что буксует. А он хочет, чтобы Европа перешла на новые рельсы. Сейчас уже налицо Европа «двух скоростей»: часть зарабатывает деньги, а часть живёт за счёт дотаций.

«Пандемия коронавируса серьёзнейшим образом нарушила баланс в Европе. В экономической программе Евросоюза красной нитью проходит пункт: ребята, мы и дальше будем вас финансировать – но вы, будьте добры, отдавайте долги», - говорит Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он отмечал, что Украине ради дальнейшего развития придётся согласиться на ряд непопулярных шагов.

Также Бизяев заявлял, что в Москве сейчас рассматривают Украину с точки зрения битвы за Европу.