Без явной помощи Германии и Италии путч против законно избранной власти Испании имел бы гораздо меньшие шансы на успех. Так в своей программе «Исторические хроники» заявил политолог Руслан Бизяев, который рассказал об отношениях Италии и Испании после победы франкистов в Испанской революции 1936 года.

Он рассказал, что 18 ноября 1936 года Италия признала франкистов, а 28 ноября 1936 года было подписано итало-испанское соглашение. Вслед за этим Италия отправила в территориальные воды Испании корабли военно-морского флота, которые действовали в Средиземном море в интересах франкистов. Итальянские пилоты совершили 86420 вылетов, сбросив на территорию Испании 11 585 тонн бомб.

«По официальным данным правительства Италии, расходы на участие Италии в войне составили 14 млрд. лир; в боевых действиях в Испании на стороне франкистов принимало участие 150 тысяч итальянцев; франкистам было поставлено 1000 самолётов, 950 единиц бронетехники, 7633 автомашин, 2 тыс. артиллерийских орудий, 241 тыс. винтовок, 7,5 млн. снарядов, а также 17 тыс. авиабомб, 2 подводные лодки, 4 эсминца и иное снаряжение и военное имущество. Ватикан оказывал финансовую помощь франкистам. Итак, без явной помощи Германии и Италии путч против законно избранной власти Испании имел бы гораздо меньшие шансы на успех», - заявил Бизяев.

Бизяев отметил, что многим кажется, что наш конфликт на Донбассе — это нечто особенное и гибридное, но это не совсем так. По его словам, в ХХ веке сверхдержавы вошли во вкус меряться силами на чужих территориях.

«А оплачивали банкет "местные аборигены", естественно. На помощь Испанской республике прибыло 42 тыс. иностранцев из 54 стран мира, до 35 тыс. из них в участвовало в боевых действиях в составе 7 интернациональных бригад и 3 отдельных интернациональных батальонов, некоторое количество служило в вооружённых силах Испании, а медицинский персонал - в госпиталях, больницах и иных медицинских учреждениях», - рассказал Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, как Австрия оказалась в составе Рейха.

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