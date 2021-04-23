Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков убежден, что к концу 2023 в стране будут полноценно функционировать 17 аэропортов. Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило»

«Есть государственная стратегия, есть программа президента, и часть ее как раз касается возрождения украинских аэропортов. У нас в перечне есть семнадцать аэропортов, которые должны быть полностью функциональными до конца 2023 года. Мы бы могли и больше начать проектов в этом году, если бы было достаточное финансирование. Мы надеялись, что будет больше, но видите, какая эпидемиологическая ситуация, и в целом это влияет на экономику. Поэтому получили то, что получили», - объясняет Хомяков.

Он видит основную задачу – как можно быстрее и качественнее выполнять работы.

«Надеяться, что если будет дополнительное финансирование - это все остальные проекты будут полностью готовы. Поэтому наибольшая по аэропортам сложность - это именно подготовительная работа, до тех пор, пока техника начинает работать. Параллельно с тем, что мы сейчас строим, проводим все эти подготовительные работы по другим объектам. Время не теряем», - говорит он.

Переходя с самолетов на дела земные, ведущая Яника Мерило поинтересовалась: почему нет видеокамер на украинских дорогах?

«Мы запустили вместе с ВМС это первого июня. МВД выбирает программы, а мы финансируем. Собственно говоря, это очень хороший пример взаимодействия. Начали с 20 камер, которые установлены в Киеве, и 30 камер на дорогах государственного значения в Киевской области. Это 50 камер, а в прошлом году дополнительно докупили 220 камер, которые должны в ближайшее время быть установлены на дорогах государственного значения по всей Украине», - говорит чиновник.

Напомним, "Укрэнерго" вошла в рейтинг самых убыточных госкомпаний Украины.

Как сообщала Politeka ранее, мужчину жестоко избили на камеру наблюдения.