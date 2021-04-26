В прошлом году общая статистика аварийности на автодорогах Украины выросла на несколько процентов, смертность осталась на прежнем уровне. Об этом в эфире программы «Субъективно с Яник ой Мерило» рассказал председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

«Но если брать дороги государственного значения, куда, собственно, финансируется государственная программа, там, наоборот, на три процента снизилось общее количество аварий. Увеличение произошло за счет городов. К тому же мы получили много новых качественных дорог, а природа любого водителя на качественной дороге – разгоняться немного быстрее, чем обычно», - говорит Кирилл Хомяков.

Он обнародовал еще один факт: «В Украине на 12 процентов увеличилось общее количество автомобилей. Это только за прошлый год. Кто на этих автомобилях начал ездить? Новички, которым нужно время, чтобы научиться это делать».

Если смотреть комплексно, - то, что озвученные цифры остались на прежнем уровне – это качественный показатель.

«Собственно говоря, мы полностью на сто процентов выполнили 41 из 45 задач программы за прошлый год. Но так получается, что они приходятся на конец года. Поэтому реальные показатели и эффективность от этих задач мы почувствуем уже по результатам этого года», - говорит чиновник.

Он объясняет, что именно сделано: «Это целая государственная программа и комплекс мероприятий, куда входят объекты дорожной инфраструктуры: это и кольцевые развязки, и автономное освещение пешеходных переходов, и специальные демпфирующие системы, и пешеходные переходы в разных уровнях. Это то, что мы делали на дорогах. Это и новые проекты: камеры автофиксации, взвешивание в движении, программное обеспечение для МВД, новые автомобили».

Кстати, комплексная автофиксация – это не только стационарные камеры. Это и передвижные камеры также. Такие новейшие комплексы закупили для Национальной полиции. Они фиксируют скорость автоматически, без человеческого фактора.

Напомним, все аэродромы будут в государственной собственности, - Хомяков .