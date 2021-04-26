Лидеры общественного мнения в Украине меняются довольно быстро. Кто сейчас может претендовать на этот высокий титул?

Своё мнение об этом в программе «Ще не вмерла» высказывает телеведущая, телевизионная журналистка и блогер Татьяна Даниленко.

«Это очень серьёзный вопрос. Ответ на него у меня есть, но он вызовет много хейта. Телеведущие точно не являются властителями дум. На мой взгляд, даже блогеры в Украине не могут властвовать над умами. Лидеры общественного мнения – это кондовые политики, такие, как Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Пётр Порошенко и, возможно, кто-то ещё. Таких людей немного, их можно сосчитать по пальцам одной руки», - полагает ведущая.

По её мнению, если на улицах опрашивать прохожих, то всякий из них сможет вспомнить какие-нибудь идеи Бойко или Тимошенко. Таким образом, в абсолютных цифрах это и есть лидеры общественного мнения.

«Можно сюда отнести и звёзд шоу-бизнеса, который трудно назвать украинским – он, скорее, в широком смысле, советский. Вот и всё. А блогеры, телезвёзды и общественные активисты – это лидеры только в каких-то небольших мыльных пузырях. Такие пузыри легко надуваются и легко лопаются. Это микро-социумы, где они знамениты, популярны. Но если брать украинскую нацию в целом, то среди ведущих к лидерам можно отнести разве что Дмитрия Гордона и… я не знаю, кого поставить вторым номером», - говорит Татьяна Даниленко.

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